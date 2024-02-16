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Выяснилось, в каком месяце больше всего шансов попасть в ДТП в России

«Альфастрахование» назвало октябрь самым аварийным месяцем в России в 2023 году

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В 2023 году больше всего автомобильных аварий пришлось на октябрь. Об этом говорится в исследовании «Альфастрахования» (есть у «Газеты.Ru»), проведенном на основе анализа данных по убыткам в ОСАГО.

«Самым аварийным месяцем 2023 года стал октябрь. В нем произошло 9,4% ДТП. Вторым по количеству аварий месяцем стал март (9,1%). На третьем месте — ноябрь (8,8%). Помимо месяцев с очевидными климатическими изменениями, высокая аварийность также в августе — 8,6%. Наименее аварийные — май и июнь (по 7,6% ДТП)», — отмечается в исследовании.

Среди дней недели, в которые зафиксировано наибольшее количество автомобильных аварий, выделяются пятница, понедельник и вторник. Меньше всего шансов стать участником ДТП — в воскресенье.

«Очень многие водители при наступлении тепла в марте «переобувают» машину, чтобы избежать очередей, а в итоге оказывается, что это было преждевременное решение. Заморозки расставляют все по своим местам, и количество ДТП продолжает расти. С точностью до наоборот случается в октябре, когда резкие первые похолодания застают врасплох неподготовленных автомобилистов», — сказал директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахование» Роман Лободин.

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