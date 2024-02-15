Товарняк снес фуру и опору электросети на переезде в Пермском крае

В Пермском крае поезд снес грузовик на переезде, сломал столб и оборвал электропровода. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что столкновение произошло на переезде «Щучье озеро». Грузовик заглох прямо на путях. Остановиться у машиниста тепловоза шансов не было. Товарный поезд на полном ходу врезался в борт грузовика, протащил его по рельсам, свернул опору электрической сети и порвал провода. Грузовик превратился в кучу металлолома.

В аварии никто не пострадал. Однако из-за инцидента поезд №96 «Москва-Барнаул» задержали на три часа.

До этого стало известно, что в РЖД выступили с предложением ввести уголовную ответственность для водителей за столкновение с поездом, независимо от тяжести последствий. Кроме того, компания предложила усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до 6 месяцев, максимальный – до 1 года, а за повторное нарушение – до 2 лет. Соответствующие предложения РЖД направили в правительство.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП.