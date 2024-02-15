В России прекратили официально продавать Avatr и Zeekr

Автомобили китайских марок Avatr и Zeekr больше не будут поставляться на российский рынок в рамках параллельного импорта. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков. Ввозить такие машины смогут лишь частники.

«Что касается электромобилей таких брендов, как Avatr и Zeekr, то ввозить их теперь будут только физлица и только для частного пользования. Вполне очевидно, что эти машины будут дорожать, так как должен закрыться импорт автомобилей через страны ЕАЭС с заниженной таможенной стоимостью», — сказал Алексей Стариков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Ассортимент на рынке при этом не уменьшится. Сроки доставки также не претерпят значительных изменений, но, что касается количества данных электрокаров, то можно ожидать, что оно существенно снизится, сказал Стариков.

В конце прошлого года автомобильные дилеры пожаловались на сложности с ввозом иностранных автомобилей в рамках параллельного импорта.

Ранее россиянам рассказали о главных преимуществах китайских автомобилей.