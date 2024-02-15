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Lancia впервые за 13 лет выпустила новую модель

Впервые за 13 лет Lancia выпустила новую модель Ypsilon

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Lancia

Итальянская компания Ypsilon выпустила новый хетчбэк Ypsilon. Об этом говорится на официальном сайте компании. Это первая модель, которую автобренд выпустил за последние 13 лет.

Длина новинки составляет 4008 мм. В основе автомобиля лежит платформа CMP/eCMP, на которой также построены модели Peugeot 208 и Pugeot e-208. Внешними отличительными особенностями новой Lancia Ypsilon стали круглые фонари, окрашенные в глянцево-черный цвет колесные арки, боковые зеркала и задние стойки, а также спрятанные в задних стойках дверные ручки.

В салоне имеются два 10,25-дюймовых дисплея, беспроводное зарядное устройство для смартфона, три порта USB Type-C, аудиосистема и кондиционер со специальным фильтром, удаляющим до 99% всех вредных частиц.

Автомобиль оснащается 154-сильным электромотором, установленным на передней оси и аккумулятором емкостью 51 кВт.ч, который позволяет проехать на одном заряде до 403 км.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. Автомобиль прежнего поколения стоит в Италии €9 тыс (900 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с вариатором.

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