Lancia впервые за 13 лет выпустила новую модель

Итальянская компания Ypsilon выпустила новый хетчбэк Ypsilon. Об этом говорится на официальном сайте компании. Это первая модель, которую автобренд выпустил за последние 13 лет.

Длина новинки составляет 4008 мм. В основе автомобиля лежит платформа CMP/eCMP, на которой также построены модели Peugeot 208 и Pugeot e-208. Внешними отличительными особенностями новой Lancia Ypsilon стали круглые фонари, окрашенные в глянцево-черный цвет колесные арки, боковые зеркала и задние стойки, а также спрятанные в задних стойках дверные ручки.

В салоне имеются два 10,25-дюймовых дисплея, беспроводное зарядное устройство для смартфона, три порта USB Type-C, аудиосистема и кондиционер со специальным фильтром, удаляющим до 99% всех вредных частиц.

Автомобиль оснащается 154-сильным электромотором, установленным на передней оси и аккумулятором емкостью 51 кВт.ч, который позволяет проехать на одном заряде до 403 км.

Стоимость автомобиля пока не объявлена. Автомобиль прежнего поколения стоит в Италии €9 тыс (900 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

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