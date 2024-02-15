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«АвтоВАЗ» начал выпуск новой версии Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с вариатором

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada Vesta с вариатором. Об этом сообщает паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

«С конвейера «АвтоВАЗа» начали сходить первые автомобили Vesta, собранные по полной технологической цепочке, эти машины пойдут в дилерскую сеть для последующей реализации. На них установлен двигатель 1.8 л 122 л.с. в паре с вариатором от китайского производителя имитирующего семь виртуальных ступеней», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские продажи автомобилей Lada Vesta с вариатором и новым двигателем начнутся 11 марта 2024 года.

В августе 2023 года инсайдеры сообщали, что «АвтоВАЗ» собрал тестовые экземпляры Vesta с вариатором. По неофициальной информации, вариаторы выпускаются китайской фирмой WanLiYang (WLY).

Ранее сообщалось, что Lada Granta в топовой версии Club получит мультимедийную систему и камеру.

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