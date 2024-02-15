Неизвестный подорвал дорогой внедорожник в центре Красноярска

Неизвестный подорвал дорогую иномарку в центре Красноярска. Об этом сообщает Kras Mash.

Отмечается, что взрыв прогремел в ночь с 13 на 14 февраля на улице Ады Лебедевой, 64. Внедорожник Range Rover в результате пожара сгорел полностью. Владелец автомобиля подозревает, что это не просто хулиганство.

Злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. В результате инцидента никто не пострадал, потому что машина стояла в гараже.

По данным полиции, которые приводит ТАСС, сумма ущерба составляет 8,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

По предварительным данным, злоумышленник залил в вентиляционное отверстие гаража неизвестную жидкость и поджег ее. После этого огонь перекинулся на машину и она взорвалась.

Ранее сообщалось, что фура с дальнобойщиками взорвалась на трассе под Ярославлем.