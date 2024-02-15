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Названы все марки автомобилей, которые производят в России

Автоэксперт Житнухин: в России выпускают не только УАЗы и Lada

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Lada

В России легковые автомобили выпускают не только АвтоВАЗ и УАЗ, но и несколько других компаний. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

По его словам, в настоящее время автомобили в России выпускает »Группа ГАЗ». Речь идет о модели «Соболь» в различных модификациях. Кроме того, Группа «Соллерс» занимается легковыми и коммерческими авто, в частности, делает фургоны Atlanta и легкие грузовики Argo. Также выпускаются премиальные автомобили Aurus, моделей «Москвич» и Evolute.

Автоэкперт также отметил, что в ближайшее время на российском рынке должен появиться автобренд «Волга».

До этого вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что первый автомобиль возрожденного отечественного автобренда «Волга» будет выпущен в середине 2024 года. О том, где именно будут производиться автомобили «Волга», глава Минпромторга не сообщил.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр назвал бессмысленной идею возродить советские бренды «Волга» и «Ока».

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