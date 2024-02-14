Китайская марка VGV вышла на российский рынок с двумя кроссоверами

На российском рынке представлены два кроссовера китайской марки VGV, принадлежащей крупному производителю грузовиков Sinotruk. Об этом сообщается в Telegram-канале VGV Sinotruk.

Кроссовер U70 Pro поступит в продажу в России с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с., U75 Plus снабжен 2,0-литровым двигателем мощностью 199 л.с. Для обоих автомобилей доступен восьмиступенчатый гидромеханический автомат, спроектированный по технологиям немецкой фирмы ZF.

Цены новинки пока не объявлены. До этого глава компании «Мотор-Плейс», которая стала стратегическим партнером VGV в России, анонсировал, что семиместные кроссоверы этой марки по цене окажутся на уровне более бюджетных и компактных автомобилей — таких, как Renault Duster и Kia Seltos.

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