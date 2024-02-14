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Дилеры назвали регионы России, где чаще всего скручивают пробег автомобилей

РОАД: у 33% подержанных автомобилей на российском рынке занижен пробег

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Среди подержанных автомобилей, предлагающихся на российском рынке, у 33% занижено значение пробега. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Треть автомобилей на рынке имеют недостоверный пробег. А ведь за этим стоит безопасность движения, и самое главное — человеческие жизни», — отметили в пресс-службе РОАД.

По данным сервиса «Авито Автотека», которые приводит РОАД, в Краснодарском крае среди автомобилей, выставленных на продажу, доля автомобилей с фальсифицированными показаниями одометра достигает 24%. В Самарской, Челябинской, Ростовской областях и в Башкирии таких машин по 23%. В Москве и Московской области — 17% и 21% соответственно.

Среди автомобильных брендов наибольшая доля машин со скрученным пробегом у Ford (32%). За ним следуют Land Rover, Infiniti и Mitsubishi (по 31%).

О том, у каких категорий машин чаще всего занижают пробег и чем это грозит покупателю, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее были перечислены трехлетние автомобили с наилучшей остаточной стоимостью.

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