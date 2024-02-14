Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, когда автомобилисты смогут покупать ОСАГО на сутки

Депутат Аксаков: автомобилисты смогут покупать ОСАГО на сутки с 1 марта

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

С 1 марта российские автомобилисты смогут заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что с этого дня в России вступит в силу соответствующий закон, который приняли в августе 2024 года.

«Соответственно, если вам автомобиль нужен только на один-два дня либо на неделю, на такой же срок вы и страхуете езду на нем. Таким образом, я уверен, что многие, те, кто сегодня не страхуются, поскольку это для них кажется дорогим удовольствием, теперь это будут делать более активно», — подчеркнул депутат.

По его словам, это позволит привлечь в страховые компании дополнительные средства, которые станут источником, в том числе, и для длинных инвестиций.

1 февраля Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии. Соответствующее обращение направлено в Центробанк России.

Ранее стало известно, какие изменения ждут автомобилистов России в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами