В Госдуме рассказали, когда автомобилисты смогут покупать ОСАГО на сутки

С 1 марта российские автомобилисты смогут заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что с этого дня в России вступит в силу соответствующий закон, который приняли в августе 2024 года.

«Соответственно, если вам автомобиль нужен только на один-два дня либо на неделю, на такой же срок вы и страхуете езду на нем. Таким образом, я уверен, что многие, те, кто сегодня не страхуются, поскольку это для них кажется дорогим удовольствием, теперь это будут делать более активно», — подчеркнул депутат.

По его словам, это позволит привлечь в страховые компании дополнительные средства, которые станут источником, в том числе, и для длинных инвестиций.

1 февраля Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии. Соответствующее обращение направлено в Центробанк России.

Ранее стало известно, какие изменения ждут автомобилистов России в 2024 году.