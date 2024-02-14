Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Skoda показала обновленную Octavia

Обновленная Skoda Octavia получила матричные фары и 10 подушек безопасности

close
100%
Skoda

Марка Skoda представила рестайлинговую версию лифтбэка и универсала Skoda Octavia.

Автомобиль получил новые бамперы, матричные светодиодные фары, позволяющие не ослеплять водителей встречных автомобилей, и до 10 подушек безопасности в зависимости от комплектации. Автомобиль получил 10-дюймовый экран медиасистемы в качестве стандартного оборудования, в качестве опции предлагается 13-дюймовый экран. В медиасистему Skoda встроен искусственный интеллект ChatGPT.

close
100%
Skoda

Для обновленной Skoda Octavia предлагается шесть двигателей на выбор — четыре бензиновых мотора и два дизеля. Базовый мотор 1.5 TSI развивает 115 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Тот же агрегат со встроенным стартер-генератором, способным запасать электроэнергию, комплектуется 7-ступенчатым «роботом» DSG.

close
100%
Skoda

В более мощном варианте мотор 1.5 выдает 150 л.с. Двухлитровый турбомотор развивает 203 или 295 л.с., дизели 2.0 — 115 и 150 л.с.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в конце 2024 года в России будет представлена новая линейка автомобилей Aurus бизнес-сегмента.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами