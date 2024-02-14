Мантуров рассказал, когда появятся новые модели Aurus

Новая линейка автомобилей Aurus бизнес-сегмента будет представлена в конце 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

При этом, новая линейка Aurus бизнес-сегмента будет включать минимум четыре модели. Производство автомобилей будет организовано на бывшем заводе Toyota совместно с зарубежным партнером, сказал Мантуров.

О том, что на бывшем российском заводе Toyota могут начать выпуск премиальных автомобилей Aurus, стало известно в январе 2024 года. Тогда предприятие разместило на сайте о работе несколько вакансий от имени ООО «Аурус Моторс».

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда подешевеют автомобили Aurus.