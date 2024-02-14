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В РЖД предложили жестко наказывать автомобилистов за ДТП с поездом

РЖД: необходимо ввести уголовное наказание за любое ДТП с поездом

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В РЖД выступили с предложением ввести уголовную ответственность для водителей за столкновение с поездом, независимо от тяжести последствий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, компания предложила усилить административную ответственность за нарушение на железнодорожных путях, увеличив минимальный срок лишения прав до 6 месяцев, максимальный – до 1 года, а за повторное нарушение – до 2 лет. Соответствующие предложения РЖД направили в правительство.

В РЖД пояснили, что нарушение правил на железной дороге несут повышенную опасность, поэтому и ответственность автомобилистов должна быть выше.

По данным компании, в 2023 году на железнодорожных переездах произошло 245 ДТП, что на 12% выше, чем годом ранее.

До этого сообщалось, что депутат Бийсултан Хамзаев предложил запретить пользоваться очками дополненной реальности (AR-очки) за рулем. По его мнению, они могут представлять опасность для водителей.

Гаджет представляет собой и мощный компьютер, и кинотеатр, и телефон, и игровую приставку. Устройство управляется движением глаз и рук.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться новые светофоры с контурной подсветкой.

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