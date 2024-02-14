Продажи новых кроссоверов Wey 05 за 6,5 млн рублей стартовали в России

Китайский концерн Great Wall вывел на российский рынок новый премиальный бренд Wey. Первой моделью стал кроссовер Wey 05. Об этом сообщает пресс-служба компании. Стоимость автомобиля составляет стоимостью от 6,5 млн. рублей.

Кроссовер получил гибридную силовую установку, выполненную по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети. Суммарная мощность системы составляет 421 л.с. Коробка передач — гибридная девятиступенчатая мокрого типа с двойным сцеплением. Максимальная скорость Wey 05 составляет 220 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 5 с. Средний расход топлива — 7,7 л. на 100 км.

В салоне Wey 05 установлен проекционный дисплей и электронная комбинация приборов. Климатическая установка управляется через сенсорный дисплей с тактильной обратной связью. Премиальная акустическая система оснащена 12 динамиками, а в дополнение к ней у кроссовера есть еще и активная система шумоподавления.

В оснащение автомобиля входят светодиодные фары, передние стекла с шумоподавлением, три монитора в салоне (один отвечает за управлением функциями комфорта), передние сиденья с массажем и вентиляцией, аудиосистема с 12 динамиками. Первые автомобили появятся в салонах марки 21 февраля.

Ранее сообщалось, что на российском рынке дебютировал купе-кроссовер DFSK ix5.