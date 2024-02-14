Россиянам назвали самые дорогие китайские авто в ремонте после ДТП

Средняя стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам прошлого года составила чуть больше 200 тыс. рублей, сообщается в исследовании (есть у «Газеты.Ru») «Страхового дома ВСК». При этом, восстановление некоторых моделей может обойтись куда более дороже.

«В среднем, стоимость ремонта китайского автомобиля после ДТП по итогам года составила 203 тыс. рублей. Самый высокий показатель цены – у FAW (539 тыс. рублей), JAC (416 тыс. рублей), Tank (233 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Недорого обойдется восстановление автомобилей Lifan (84 тыс. рублей), Kaiyi (121 тыс. рублей) и Chery и Exeed (147 тыс. рублей).

По данным страховщиков, в 2023 году суммарно не менее 21% ДТП в стране произошло с участием китайских автомобилей. В число наиболее аварийных моделей попали Haval Jolion, Geely Coolray, Haval F7, Omoda C5, и Chery Tiggo 7 Pro.

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