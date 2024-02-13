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Chery опубликовала изображение нового кроссовера для России

Chery собирается представить в России обновленный кроссовер Tiggo 4 Pro

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Телеграм-канал CHERY Russia

Китайская компания Chery собирается представить на российском рынке очередную новинку. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. На опубликованном фото изображен кроссовер Tiggo 4 Pro и надпись «Coming Soon» («скоро появится»).

В 2023 году автомобиль обновился и получил некоторые изменения во внешности и салоне. Рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro лишился красных декоративных элементов на переднем бампере и по низу дверей. Также появились колесные диски с измененным дизайном. В салоне появилась новая обивка.

Актуальный Chery Tiggo 4 Pro предлагается в России с бензиновым мотором объемом 1,5 л (113 л. с., который сочетается с механической коробкой передач или вариатором. В двух самых оснащенных модификациях кроссоверы получили бензиновый турбодвигатель 1,5 л (147 л. с.) и вариатор. С какими силовыми агрегатами будет представлена на рынке новинка, не сообщается.

Согласно исследованию, проведенному «Авто.ру Бизнес», главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении.

Так, самым «щедрым» на основные опции китайским кроссовером оказался Haval Jolion в комплектации Premium, а самым «бедным» — Chery Tiggo 4 Pro в исполнении Travel. У них насчитывается 67 и 51 основная опция соответственно. Отмечается, что кроссоверы из КНР занимают 24% российского рынка. При этом доля китайских машин на рынке РФ составляет 61%.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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