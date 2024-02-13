Aurus Senat с начала продаж подорожал в два раза

В России начались продажи премиальных седанов Aurus Senat 2024 года. Об этом сообщает Motor.ru со ссылкой на сайт дилерского холдинга «Авилон». Цены начинаются от 41 млн рублей.

Все Aurus Senat 2024 модельного года выполнены в черном цвете со светлым кожаным салоном. Автомобили оборудованы гибридной силовой установкой мощностью 598 л.с., системой полного привода и автоматической коробкой передач. Из дополнительных опций для автомобилей заявлены хрустальный графин с ложементом, два стакана, а также двухслойные шторки в цвет салона.

Автомобили Aurus Senat начали выпускаться в 2022 году. Тогда модель стоила около 20 млн рублей. В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

По словам глава Минпромторга РФ Дениса Мантурова, производство обновленных люксовых седанов Aurus Senat в России планируется начать в мае 2024 года. О том, какие изменения получит модель, неизвестно.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда подешевеют автомобили Aurus.