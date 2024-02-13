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Россиянам назвали китайские автомобили, слабо защищенные от угона

Автоэксперт Курчанов: из китайских авто слабо защищены от угонов Chery и Haval

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Depositphotos

Бюджетные китайские автомобили слабо защищены от угона. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на основателя противоугонного портала «Угона.нет» Алексея Курчанова.

«Сейчас на слуху автомобили Chery, Geely, Haval, Changan. Они и другие недорогие модели в базовом исполнении практически не защищены от угонов. Дело в том, что в Китае такой проблемы просто не существует, а к нам приходят автомобили, которые предназначены именно для местного рынка», — сказал автоэксперт.

По его словам, защита китайских машин от угона находится на начальном уровне. По сравнению с немецкими автобрендами, отставание составляет около 15 лет, а корейскими и японскими — 7–10 лет.

Автоэксперт также отметил, что у китайских автомобилей есть простые противоугонные решения, однако злоумышленники легко с ними справляются. Так, штатную сигнализацию можно отключить четырьмя способами. При этом угонщики применяют не только современные способы взлома, но и более «древние».

До этого стало известно, что Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe, Kia K5, Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Lada Granta. В сегменте премиальных авто в число самых угоняемых вошел кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class. Среди китайских авто лидирует по угонам Chery Tiggo и Exeed TXL.

В целом по итогам 2023 года число угонов в России выросло почти на 15%. Наибольшее число угонов авто в 2023 году было зафиксировано в феврале, мае, августе и сентябре. Чаще всего жертвами угонщиков в этом году становились корпоративные автопарки – 47% происшествий.

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