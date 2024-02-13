На свежих Lada Granta вскрылась неисправность ABS

«АвтоВАЗ» проведет сервисную кампанию по проверке датчиков ABS на автомобилях Lada Granta. Об этом сообщает лада.онлайн.

«На автомобилях Lada Granta из списка в дилерских центрах Lada должна будет выполнена проверка датчика скорости переднего колеса, в частности будут смотреть фиксации жгута датчика скорости в клипсе. При наличии повреждений датчик будет заменен на новый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы по проверке и замене датчика ABS будут проведены бесплатно для собственников автомобилей Lada Granta. О том, сколько автомобилей попало под отзывную кампанию, не сообщается.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.