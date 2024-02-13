Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На свежих Lada Granta вскрылась неисправность ABS

Lada Granta отзывают из-за проблем с антиблокировочной системой тормозов

close
100%
LADA

«АвтоВАЗ» проведет сервисную кампанию по проверке датчиков ABS на автомобилях Lada Granta. Об этом сообщает лада.онлайн.

«На автомобилях Lada Granta из списка в дилерских центрах Lada должна будет выполнена проверка датчика скорости переднего колеса, в частности будут смотреть фиксации жгута датчика скорости в клипсе. При наличии повреждений датчик будет заменен на новый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы по проверке и замене датчика ABS будут проведены бесплатно для собственников автомобилей Lada Granta. О том, сколько автомобилей попало под отзывную кампанию, не сообщается.

До этого стало известно, что компания Porsche, которая в апреле 2023 года объявила отзывную кампанию в отношении суперкаров Carrera GT и рекомендовала владельцам прекратить их использование, так и не смогла их отремонтировать. У машин обнаружили проблемы с подвеской, которые могли стать причиной ДТП.

Ранее стало известно, что Tesla отзовет более 1,6 млн машин в Китае из-за проблем с программным обеспечением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами