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Барнаулка буллила таксиста из-за грязного сиденья и получила струю газа

В Барнауле водитель такси залил пассажирку перцовым газом из-за буллинга

Водитель такси залил девушке лицо из перцового баллончика в Барнауле. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел 12 февраля. Девушка и молодой человек вызвала такси и находясь в салоне попросили водителя отодвинуть переднее кресло и указали на грязные сиденья. Водитель остановил машину и начал хамить и выгонять пассажиров.

Затем взял их личные вещи и выкинул из машины на обочину. Когда молодой человек отправился за ними, водитель резко нажал на газ и начал движение с открытой дверью и девушкой в салоне. После того как она попросила остановить, водитель достал перцовый баллончик и распылил газ в лицо девушке. Автомобиль в это время был заблокирован. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге пьяный водитель автомобиля спровоцировал массовое ДТП. В результате травмы получила водитель автомобиля Kia. Машины перегородили проезд для других автомобилей.

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