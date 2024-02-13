Россиянам рассказали, нужно ли прогревать автоматическую коробку зимой

Прогрев автоматической коробки передач (АКПП) в зимнее время позволит существенно увеличить срок службы агрегата. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадима Стрельбицкого.

«При минусовых температурах прежде, чем начинать движение, настоятельно рекомендую потратить около 3-5 минут, чтобы прогреть автомобиль. За это время масло станет более жидким, что позволит предотвратить те или иные повреждения АКПП и улучшить ее работу», — сказал автоэксперт.

По словам Стрельбицкого, нельзя прогревать АКПП и двигатель слишком долго, так как это может привести к повышенному расходу топлива и увеличению уровня вредных выхлопов. Рекомендации не прогревать агрегаты вызваны именно экологическими соображениями, пусть иногда и в ущерб сроку службы узла.

До этого стало известно, что автомобиль не стоит заправлять бензином с неподходящим октановым числом, которое говорит о детонационной стойкости топлива. Бензин, который является предпочтительным для конкретной машины, обычно указывает ее производитель. Если же заправлять автомобиль топливом с более низким октановым числом, можно испортить двигатель.

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