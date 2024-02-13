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В Китае может обанкротиться известная автомобильная компания

Производитель автомобилей HiPhi может стать банкротом из-за финансовых проблем

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HiPhi

Китайский производитель премиальных электромобилей HiPhi может обанкротится из-за финансовых проблем. Об этом сообщает carnewschina.com. Слухи о нестабильном положении компании появились еще в начале 2024 года.

Отмечается, что в январе 2024 года компания задержала выплату зарплаты своим сотрудникам, отменила бонусы по итогам работы в 2023 году, а также сократила зарплаты своим топ-менеджерам.

Также в январе появились слухи о приостановке производства автомобилей HiPhi и научно-исследовательских работ. В ответ на эти сообщения представители HiPhi заявили, что компания продолжает свою деятельность. Однако, 7 февраля появилась информация о том, что компания попросила сотрудников перейти на домашний режим работы. При этом работникам не предоставили возможностей для выполнения своих обязанностей.

HiPhi — премиальная марка китайской компании Human Horizons. Продажи первого электромобиля бренда HiPhi X стартовали в 2021 году. В 2023 году были выпущены еще две модели — HiPhi Z и HiPhi Y.

Ранее российский посол в Эфиопии заявил, что там может начаться сборка Lada.

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