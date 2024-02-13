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Латвия собралась конфисковывать автомобили с российскими номерами

«Ъ»: в Латвии с 15 февраля начнут конфисковывать авто с российскими номерами

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Ints Kalnins/Reuters

Латвия ввела ограничение для машин с российскими номерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Собственников таких машин ждет штраф или конфискация.

«Решение парламента республики вступает в силу 15 февраля, оно было принято еще в ноябре, за это время нужно было вывезти или перерегистрировать машину. С четверга владельцам автомобилей с российскими номерами будет грозить конфискация или штраф в размере от €750 до €2 тыс.», — говорится в сообщении.

Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября.

Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы страны. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде. Пересечь транзитом территорию Латвии можно будет только один раз.

При этом автовладелец должен будет подать через сервис информационных услуг в дирекцию безопасности дорожного движения информацию о машине и сроке проезда. Если владелец автомобиля с российской регистрацией продолжит использовать его в Латвии после 14 февраля 2024 года, автомобиль конфискуют.

Ранее сообщалось, что количество автомобильных поездок граждан России в европейские страны за год уменьшилось почти вдвое.

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