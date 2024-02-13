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В Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

ГИБДД: в Екатеринбурге из-за массового ДТП закрыто движение на мосту

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Екатеринбурге пьяный водитель автомобиля спровоцировал массовое ДТП. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.

По данным агентства, авария произошла на Блюхеровском мосту. В результате травмы получила водитель автомобиля Kia.

«В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — рассказали в ГИБДД.

Уточняется, что мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Массовое ДТП на мосту произошло вечером 12 февраля. Машины перегородили проезд для других автомобилей.

10 февраля в Псковской области столкнулись три автомобиля. Причиной ДТП стал двойной обгон. Автомобили Lada и Mazda попытались вместе обогнать грузовую машину, но врезались в Audi.

До этого в Ингушетии произошло ДТП с шестью автомобилями. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее актер Максим Емельянов лишился прав на год за оставление места ДТП.

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