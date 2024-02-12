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Названы сроки появления в России новой версии внедорожника BAIC BJ40

Дизельный внедорожник BAIC BJ40 появится в России весной 2024 года

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Завод «Автотор»

Китайский автопроизводитель BAIC выведет на российский рынок новую модификацию внедорожника BJ40 весной 2024 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу BAIC.

Летом 2024 года в России также появится внедорожник BAIC BJ60. Подробных технических характеристик новой версии BAIC BJ40 автопроизводитель пока не приводит. Ожидается, что полноприводный автомобиль получит дизель рабочим объемом два литра и мощностью 163 л.с., работающий в паре с автоматической трансмиссией.

Пока BAIC BJ40 продается в России в единственной спецификации — с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 225 л.с., который агрегатирован с восьмиступенчатой АКП немецкой марки ZF. Внедорожник снабжен полным приводом с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей.

Ранее стало известно, что проект по сборке автомобилей Lada в Эфиопии находится в стадии проработки.

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