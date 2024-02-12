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Разъяренная толпа сожгла беспилотное такси в китайском квартале Сан-Франциско

В китайском квартале Сан-Франциско разъяренная толпа сожгла роботакси

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michael_vandi/X

В китайском квартале Сан-Франциско толпа людей окружила, изрисовала граффити и подожгла беспилотное такси компании Waymo. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Инцидент произошел вечером в субботу на Джексон-стрит. Беспилотное такси Jaguar в момент нападения не перевозило пассажиров: предыдущий клиент из него уже вышел, и машина направилась к следующему заказчику.

В это время роботакси окружила разъяренная толпа, из-за чего машина была вынуждена остановиться. Люди исписали кузов маркерами, затем один из молодых людей разбил окна Jaguar скейтбордом. После этого в салон закинули фейерверк, вспыхнуло пламя, которое уничтожило автомобиль полностью. От него осталось обгоревшее основание кузова.

О причинах, по которым люди решили уничтожить автомобиль, не сообщается. Полиция надеется найти и наказать виновных, поскольку процесс был зафиксирован на фото и видео и опубликован в соцсетях. В прошедшие выходные в «чайна-тауне» Сан-Франциско широко праздновалось наступление Нового года по лунному календарю.

Ранее в Красноярске мужчина сжег автомобиль соседа, к которому ушла в гости его девушка.

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