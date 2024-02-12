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На сборку «АвтоВАЗа» привезли Chery без шильдиков

Autonews: для нового бренда «АвтоВАЗа» поставили машины Chery без логотипов

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Chery

На площадке готовой продукции завода Lada в Санкт-Петербурге скопились сотни автомобилей, среди которых находятся кроссоверы Chery Tiggo 7, сообщает Autonews.ru.

Корреспондент издания обнаружил, что за забором на площадке готовой продукции находятся ряды кроссоверов без передних решеток и эмблем, в которых опознаются кроссоверы Chery Tiggo 7. Отсутствие внешнего декора может говорить о том, что эти автомобили приготовлены для выпуска под новым брендом XCite.

В глубине площадки также видны кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail, которые выпускались в Санкт-Петербурге до весны 2022 года. Кроссоверов Lada X-Cross 5 на территории обнаружить не удалось.

О том, что российские активы Nissan отойдут «АвтоВАЗу», стало известно в начале 2023 года. В июне 2023 года там началась сборка кроссоверов Lada X-Cross 5, которые так и не вышли на рынок.

О выпуске первой партии автомобилей под новой маркой XCite предприятие, переименованное в «Автозавод Санкт-Петербург» объявил в конце января 2024 года.

Ранее стало известно, что проект по возможному запуску производства Lada в Эфиопии находится в стадии проработки.

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