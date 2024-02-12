Мемориальная «Катюша» во Владимире оказалась направлена на здание правительства

Во Владимире при создании экспозиции в патриотическом сквере установили боевую машину БМ-13 «Катюша» со снарядами, направленными в сторону здания областного правительства. Об этом сообщает chesnok.media.

Помимо «Катюши», в сквере установлено еще несколько экспонатов, включая БРДМ-1 и БРДМ-2, тягач МТЛБ с оборудованием ракетного комплекса «Стрела», танк Т-60, бронетранспортер БТР-70, а также грузовик ЗИС-5. Во вторник, 12 февраля рабочие занялись перестановкой экспонатов и на первое место взамен «трехтонки» ЗИС-5 установили «Катюшу», специально изготовленную для экспозиции по старинным чертежам. Ее ракеты направлены в сторону местного «Белого дома» — здания правительства Владимирской области.

В самом областном правительстве не увидели угрозы в таком размещении мемориальной боевой машины, уточняет «Подъем».

«Да, действительно, военная техника там установлена. Мы не видим никакого двойного смысла в том, что она направлена на Белый дом, она же не рабочая. А куда надо было направить?» — рассказали изданию в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.

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