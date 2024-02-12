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Московские полицейские задержали организаторов серии подставных ДТП

В Москве разоблачили автоподставщиков, которые пять лет инсценировали ДТП

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Московские полицейские задержали четверых участников организованной группы, которые с 2019 года инсценировали ДТП и получали выплаты по страховым случаям. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согаз».

«На основании информации, предоставленной службой безопасности «Согаза», в январе 2024 года сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали четырех активных участников группы. Обвиняемые дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием», — отмечается в сообщении компании.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые после инсценировки ДТП подавали документы о фиктивных авариях в страховые компании и получали выплаты. Установлено, что группа состояла из 21 человека и действовала на территории Москвы и Московской области с 2019 года.

Ранее стало известно, какие детали автомобилей чаще всего повреждаются в ДТП.

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