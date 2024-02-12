Двое мужчин сожгли «УАЗ Патриот» военнослужащего

В Новом Девяткино под Санкт-Петербургом двое неизвестных злоумышленников подожгли внедорожник «УАЗ Патриот», принадлежащий военнослужащему. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его данным, один из поджигателей при этом загорелся сам. Кроме того, пожар заметили соседи, которые начали тушить машину. Тем не менее у внедорожника обгорел капот, бампер и решетка радиатора. Автовладелец обратился в полицию через несколько дней после инцидента, когда очевидцы сообщили ему о поджоге. До этого он думал, что УАЗ загорелся сам.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что к автомобилю в темноте подошли двое мужчин. Один из них склонился над колесом «Патриота», другой находился в стороне. После того, как машина загорелась, они скрылись. Затем к машине подбежали еще несколько человек, которые начали забрасывать снегом пламя под моторным отсеком.

Ранее стало известно, что в Красноярске будут судить мужчину, который сжег машину соседа из ревности.