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Россиянам назвали детали, которые чаще всего повреждается в ДТП

«Альфастрахование» назвало пять деталей, которые повреждают чаще всего при ДТП

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Shutterstock

Наиболее часто повреждаемой при ДТП автомобильной деталью является передний бампер. Об этом сообщается в исследовании компании «Альфастрахование», предоставленном «Газете.Ru».

«Чаще всего в результате ДТП получает повреждения передний бампер – в 18,4% случаев. Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже – капот и крылья машины, по 10 и 8% соответственно», — отмечается в исследовании компании, проанализировавшей убытки по полисам ОСАГО.

Значительно реже автомобилисты в рамках урегулирования ДТП по ОСАГО заявляют о повреждении фар – на их долю приходится 6% случаев. При этом левое переднее крыло автомобиля повреждается чаще, чем правое. В «Альфастраховании» это объясняют действующими нормами ПДД: приоритет имеет автомобиль, приближающийся справа, и нарушители чаще врезаются именно в левое крыло.

Повреждения правого крыла зафиксированы в 7% страховых случаев, левого – в 8%.

Ранее стало известно, что на дорогах Подмосковья появились машины с новой серией номеров 550.

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