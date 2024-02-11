Красноярец сжег машину соседа, к которому пошла в гости его девушка

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, который сжег из ревности автомобиль соседа. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Поджог автомобиля Toyota Corolla Fielder произошел летом 2023 года. Поджигателя полицейские задержали по горячим следам.

«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель краевого центра 1991 года рождения. Оказалось, что молодой человек поссорился со своей сожительницей и она ушла в гости к соседу», — отмечается в сообщении полиции.

После этого мужчина направился туда же, но ему не открыли дверь. Увидев соседа на балконе, красноярец поругался с ним, а затем купил бензин, вылил его на капот автомобиля и поджег зажигалкой. Ущерб от его действий составил 1 млн рублей.

Уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества расследовано полицейскими. За такое деяние предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Челябинске на территории автобусного парка сгорел городской автобус.