Lada Niva Sport получила обновленный интерьер и мощный мотор

На фестивале «Жигулевская миля» в Самарской области «АвтоВАЗ» показал предсерийный внедорожник Lada Niva Sport. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Автомобиль получил мотор 1.6 мощностью 122 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается на Lada Granta Sport. В стандартной версии на классическую Niva ставят мотор 1.7 мощностью 83 л.с.

Также у Lada Niva Sport подрезаны и закрыты пластиковыми накладками арки кузова для установки более крупных колес. Такое же решение применяется на внедорожнике Lada Niva Bronto.

В салоне установлены сиденья с красной прострочкой и улучшенной боковой поддержкой. Применены две рукоятки управления трансмиссией вместо трех — как на Lada Niva Travel. Для этого пришлось внедрить оригинальный пластиковый кожух между сиденьями. На снижения вибрации на приводных валах применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).

Ранее стало известно, сколько автомобилей «АвтоВАЗ» выпустил во время дополнительных смен в выходные.