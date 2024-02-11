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Московские власти призвали водителей отказаться от поездок из-за ледяного дождя

ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за ледяного дождя

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал горожан в понедельник, 12 февраля отказаться от поездок на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«По прогнозу синоптиков, 12 февраля в Москве обещают мокрый снег и ледяной дождь. Рекомендуем по возможности для передвижения по городу использовать городской транспорт», — отмечается в сообщении.

В случае поездки за рулем в ЦОДД рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на телефон.

По выделенным полосам и трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек, напомнили в ЦОДД.

До этого стало известно, что в Челябинске в автобусном парке загорелся рейсовый автобус.

Ранее в Сочи водитель Lexus сбил мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате.

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