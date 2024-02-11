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Lexus сбил ребенка на самокате в Сочи

В Сочи водитель Lexus сбил ребенка на самокате

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Телеграм-канал «Полиция Сочи»

В Сочи водитель внедорожника Lexus сбил мальчика, который ехал на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале городской полиции.

«На улице Пластунской в районе дома 181 Г водитель автомобиля «Лексус» сбил 10-летнего мальчика, выехавшего на самокате на проезжую часть, где нет пешеходного перехода», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавший ребенок госпитализирован. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства ДТП. В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге.

До этого в Челябинске новый городской автобус загорелся во время стоянки на территории парка.

Ранее в Казани водитель BMW врезался в пешеходов на островке безопасности, пострадали трое.

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