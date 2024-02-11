Мошенник выманил у магнитогорца 2,7 млн рублей, пообещав машину из-за границы

Полицейские задержали жителя Благовещенска, который пообещал мужчине из Магнитогорска доставить из-за рубежа автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Челябинской области.

Магнитогорец договорился с посредником о поставке машины и перевел на указанный им счет 2,7 млн рублей.

«Под различными предлогами доставка авто задерживалась, а менеджер по продаже не давал внятных ответов. Вскоре мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию», — отмечается в сообщении.

Полицейские выяснили, что злоумышленник удалил свой профиль из соцсетей, однако им удалось его найти. После того, как данные подозреваемого были установлены, оперативники из Магнитогорска выехали в командировку в Благовещенск, где и задержали 40-летнего местного жителя, который был ранее судим.

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