В Кемеровской области произошло ДТП с двумя рейсовыми автобусами

Легковая машина и два рейсовых автобуса столкнулись в Таштагольском районе Кемеровской области. В результате ДТП пострадали 14 человек, сообщается на официальном сайте регионального управления министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, авария произошла на трассе Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол. Водитель машины ВАЗ-2104 двигался на небезопасной для текущих погодных условий скорости и выехал на встречную полосу, врезавшись в следовавший по ней автобус «Волгабас».

Впоследствии на легковой автомобиль наехал другой автобус — «Лиаз». Последний двигался в попутном с ВАЗ-2104 направлении, уточнили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Представители ведомства добавили, что в момент ДТП в салонах автобусов в общей сложности находились 56 пассажиров. Водители трех транспортных средств и еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. По характеру травм большинству из них назначено амбулаторное лечение», — говорится в публикации.

Также в заявлении отмечается, что после произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

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