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Стоянку с новыми автомобилями Lada залило в Ростове-на-Дону

Десятки новых Lada Vesta затопило на складе дилерского центра в Ростове-на-Дону

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Алексей Даничев/РИА Новости

В Ростове-на-Дону десятки новых автомобилей Lada оказались затоплены водой. Об этом сообщает портал «Южный автомобиль». Машины находились на складе автосалона «Карлссон», который уже не функционирует.

«Площадка с затопленными автомобилями находится в районе Темерницкого моста, недалеко от торгового центра «Мегамаг». Сейчас с парковки начали вывозить автомобили на эвакуаторе. Некоторые машины оказались затоплены по двери, когда другим автомобилям вода могла попасть в салон», — говорится в материале.

Отмечается, что в полузатопленном состоянии новые автомобили Lada Vesta и Lada Granta простояли несколько дней. Ущерб может составить несколько миллионов рублей. Судя по фото, которые сделали журналисты издания, все автомобили белого цвета и в разных комплектациях.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск седанов Lada Vesta с подушками безопасности и мультифункциональным рулевым колесом.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал поставлять дилерам модификацию Lada Vesta Sportline за 2,3 млн рублей.

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