Глыба льда влетела в салон грузовика и травмировала водителя

В Нижегородской области глыба льда слетела с фуры и на огромной скорости влетела в лобовое стекло грузовика. Об этом сообщает vestinn.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Отмечается, что по трассе Москва — Уфа ехали два большегруза. В какой-то момент кусок наледи слетел с крыши автомобиля Volvo, который двигался в сторону Кстова, и пробил лобовое стекло грузовика Sitrak, ехавшего в Казань.

Ледяная глыба пробила лобовое стекло со стороны водителя и травмировала его. Мужчина доставлен в Кстовскую центральную районную больницу. У него диагностированы различные травмы. О его состоянии ничего неизвестно. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

До этого стало известно, что на трассе под Шерегешем в Кемеровской области водитель не заметил, что его автомобиль Hyundai Solaris загорелся. Спустя некоторое время мужчина остановился и покинул автомобиль, а затем на помощь прибыли сотрудники МЧС. Машина полностью сгорела.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за массовой аварии частично перекрыли МКАД.