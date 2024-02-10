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Дилеры «АвтоВАЗа» начали получать Lada Granta с новыми опциями

У дилеров появились Lada Granta Club с мультимедийной системой и парктроником

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LADA

К дилерам российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» начали поступать автомобили Lada Granta Club с новыми опциями. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«У дилеров появились Lada Granta Club с мультимедийной системой Enjoy и задним парктроником, естественно, с кондиционером, обогревом лобового стекла и передних сидений, цвета металлик присутствуют», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» дополнит комплектацию Club новыми опциями, стало известно в январе 2024 года. Тогда говорилось, что вскоре такие машины начнут выпускать серийно.

До этого стало известно, что на предприятии собрали несколько пробных автомобилей Granta седан в антисанкционном варианте. У такой машины отсутствуют внутренние пластиковые накладки порога, уплотнитель по фланцу дверей снизу, уплотнитель на внутренней стороне капота, подсветка вещевого ящика, подсветка багажника, внутренняя ручка закрытия багажника, кнопка открывания багажника перенесена на панель приборов, нет усилителя руля, Airbag и кондиционера.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.

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