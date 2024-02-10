Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross дебютировал в Таиланде

Компания Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross. Об этом сообщает «Авторевю». Дебют состоялся в Таиланде.

От прежней версии автомобиль отличается новыми решеткой радиатора, задними фонарями и дизайном 18-дюймовых дисков. В салоне на передней панели появился новый планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма вместо девятидюймового. Базовая версия машины теперь идет с семидюймовым дисплеем. Появилась панорамная крыша (без сдвижной секции, но с электрошторкой). На выбор предложены два варианта обшивки сидений — черный и алый.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 140 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Кроме того, доступна 122-сильная гибридная версия модели.

Corolla Cross построена на модульной платформе GA-C, которая лежит в основе седана Corolla, кроссовера C-HR, а также множества других моделей Toyota. Длина автомобиля составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Колесная база — 2640 мм.

До этого стало известно, что иранская компания Iran Khodro (IKCO) начала производство новых кроссоверов Reera на заводе в Тегеране. Кроссовер получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с., шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод. Пока с конвейера сходят тестовые образцы Iran Khodro Reera. В мае 2024 года начнется серийный выпуск машин.

Ранее сообщалось, что GAC выведет на российский рынок новый большой минивэн.