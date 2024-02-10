Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross дебютировал в Таиланде

В Таиланде представили обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross

close
100%
Toyota

Компания Toyota представила обновленный кроссовер Corolla Cross. Об этом сообщает «Авторевю». Дебют состоялся в Таиланде.

От прежней версии автомобиль отличается новыми решеткой радиатора, задними фонарями и дизайном 18-дюймовых дисков. В салоне на передней панели появился новый планшет мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма вместо девятидюймового. Базовая версия машины теперь идет с семидюймовым дисплеем. Появилась панорамная крыша (без сдвижной секции, но с электрошторкой). На выбор предложены два варианта обшивки сидений — черный и алый.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 1,8 л мощностью 140 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Кроме того, доступна 122-сильная гибридная версия модели.

Corolla Cross построена на модульной платформе GA-C, которая лежит в основе седана Corolla, кроссовера C-HR, а также множества других моделей Toyota. Длина автомобиля составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Колесная база — 2640 мм.

До этого стало известно, что иранская компания Iran Khodro (IKCO) начала производство новых кроссоверов Reera на заводе в Тегеране. Кроссовер получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с., шестиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод. Пока с конвейера сходят тестовые образцы Iran Khodro Reera. В мае 2024 года начнется серийный выпуск машин.

Ранее сообщалось, что GAC выведет на российский рынок новый большой минивэн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами