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В Архангельской области произошло смертельное ДТП

В Архангельской области два человека погибли в аварии на трассе М-8

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Архангельской области на трассе М-8 в аварии погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

По информации ведомства, в Виноградовском районе столкнулись легковой автомобиль «Renault Logan» и грузовик «SHACMAN». В результате два человека погибли, еще двое, включая ребенка, пострадали. Все они находились в легковом автомобиле.

«От полученных травм женщина погибла на месте. Личным составом ПЧ-29 при помощи гидравлического инструмента тело погибшей деблокировано из салона автомобиля, трое пострадавших в тяжелом состоянии деблокированы и переданы медикам. К сожалению, в карете скорой медицинской помощи мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

До этого РИА Новости сообщало, что в Тольятти на дороге произошло массовое ДТП с участием 11 машин.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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