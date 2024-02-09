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Выяснилось, сколько теперь стоит комплект шин для автомобиля

«Известия»: стоимость комплекта шин для автомобиля составляет 25 тыс. рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России в 2023 году средняя стоимость одной легковой шины составила 6,2 тыс. рублей что на 5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Известия«со ссылкой на пресс-службу национальной системой цифровой маркировки «Честный знак». Таким образом, комплект из четырех покрышек стоит почти 25 тыс. рублей.

«Средневзвешенная цена на легковую шину в прошлом году оказалась на 5% ниже, чем в 2022-м, и составила 6,2 тыс. рублей. Грузовые шины, наоборот, подорожали на 5%, до 24,2 тыс. рублей за покрышку. Средняя стоимость шин для сельхозтехники осталась примерно на уровне прошлого года — 14,6 тыс. рублей, а шины для строительной и горнодобывающей техники подорожали почти вдвое, до 56,7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году летние шины стали дешевле из-за появления на рынке новых китайскмх брендов, а зимние подорожали к новому сезону.

До этого стало известно, что на бывшем заводе Bridgestone в Ульяновске начнут выпускать автомобильные шины под новым брендом. Согласно условиям сделки, новые владельцы не могут использовать название компании и бренд Bridgestone, ребрендинг будет проведен в ближайшее время. Представители компании рассказали, что вскоре на предприятии начнется тестирование, пуско-наладка и перезапуск производства.

Ранее сообщалось, что европейцы заподозрили производителей автошин в ценовом сговоре.

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