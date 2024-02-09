В России рекордно выросла доля кроссоверов на рынке

В России в январе 2024 года на долю сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) пришлось 70,6% от общего количества новых легковых автомобилей, проданных в РФ. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в 2021 году на долю SUV пришлось 50,7% рынка. По итогам 2023 года кроссоверам и внедорожникам принадлежит уже 66,5% от общего объема. По данным экспертов агентства, увеличение доли сегмента произошло из-за роста продаж на российском рынке китайских кроссоверов.

Так, самым продаваемым кроссовером в России по итогам 2023 года стал китайский Haval Jolion. В прошлом году продажи этой модели увеличились в 3,2 раза и составили 55,5 тыс. автомобилей.

На втором месте в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла Lada Niva Travel с показателем 46,9 тыс. машин. Третье место у Chery Tiggo 7 PRO Max – 41 тыс. автомобилей. Далее идет внедорожник Lada Niva Legend с показателем 39 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Coolray, разошедшийся тиражом 38,2 тыс.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем тратят 3 млн рублей на китайский кроссовер.