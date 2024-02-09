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Известного российского актера лишили прав после того, как он сбежал с места ДТП

Актер Максим Емельянов лишился прав на год за оставление места ДТП

Известного российского актера Максима Емельянова лишили водительских прав за оставление места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Емельянов М.Н., управляя транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего покинул место ДТП», — говорится в постановлении суда.

Актера признали виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Наказание за данное правонарушение — лишение права управления автомобилем сроком на один год.

Обстоятельства аварии, в которую попал актер, не сообщаются.

Российский актер Максим Емельянов родился 13 мая 1990 года в Москве. В 2011 году окончил ВГИК (мастерская В.П.Фокина). За время карьеры снялся в более чем 80 фильмах.

До этого стало известно, что в Черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.

Ранее мужчина с пистолетом стрелял в воздух, разъезжая по Екатеринбургу.

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