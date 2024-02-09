Названа стоимость пикапа JAC T8

Новый пикап JAC T8 можно будет купить за 3 млн рублей. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили собеседники в дилерских центрах китайской автокомпании JAC в Москве.

«Цена JAC T8 — от 3 млн рублей, если покупать за наличный расчет и без акций. Пока есть несколько автомобилей белого цвета и с кожаным салоном. Это бензиновые версии пикапа. Дизельных машин пока нет», — уточнил представитель одного из автосалонов.

JAC T8 представляет собой среднеразмерный пикап с пятиместной кабиной, он построен на базе модели T6. Длина автомобиля составляет 5325 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1830 мм. Колесная база — 3090 мм. Дорожный просвет составляет 220 мм. Передняя подвеска пружинная, задняя – рессорная.

В Россию JAC T8 поставляют с двумя силовыми агрегатами: бензиновым турбомотором 2.0 (196 л.с.) и турбодизелем того же объема (139 л.с.). Обе версии оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач, полный привод подключается по принципу part-time.

В списке опций JAC T8 есть отделка салона эко-кожей, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, заднее стекло с обогревом, кондиционер, аудиосистема с 6 динамиками, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль и система мониторинга давления в шинах.

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