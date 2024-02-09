Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Kia представила минивэн Carnival 2025 модельного года

В США представили минивэн Kia Carnival с измененной внешностью

close
100%
Kia

На автосалоне в американском городе Чикаго состоялась премьера обновленного минивэна Kia Carnival 2025 модельного года. Об этом сообщает motor1.com.

Автомобиль получил вертикальные светодиодные фары с дневными ходовыми огнями. Также у автомобиля появилась новая решетка радиатора. Изменилась и форма бамперов. Также автомобиль получил легкосплавные колеса нового дизайна. В салоне Carnival установили новую приборную панель.

Автомобиль представлен с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 287 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Также минивэн будет предлагаться с гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора объемом 1,6 л. и электрического двигателя. Суммарная отдача системы — 242 л.с. Коробка передач шестиступенчатая автоматическая.

Продажи обновленных Kia Carnival 2025 модельного года в США начнутся этим летом.

Ранее сообщалось, что GAC выведет на российский рынок новый большой минивэн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами