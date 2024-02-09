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В Москве появятся новые светофоры

Светофоры начнут предупреждать пешеходов о появлении из-за поворота автомобиля

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В Москве проходит тестирование новых светофоров, которые предупреждают пешеходов о появлении из-за поворота автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Раньше, когда зеленый свет горел и для пешеходов и для поворачивающих машин, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать автомобиль. При совмещенном движении на пешеходном светофоре теперь дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что новые светофоры тестируют на пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, в районе пересечения улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, на улице Широкой а также в Зеленограде.

Если эксперимент признают удачным, такие светофоры будут устанавливаться вместо обычных. При этом, в первую очередь, на аварийных участках дорог.

До этого сообщалось, что депутат Бийсултан Хамзаев предложил запретить пользоваться очками дополненной реальности (AR-очки) за рулем. По его мнению, они могут представлять опасность для водителей.

Гаджет представляет собой и мощный компьютер, и кинотеатр, и телефон, и игровую приставку. Устройство управляется движением глаз и рук.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться новые светофоры с контурной подсветкой.

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