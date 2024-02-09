Султан Малайзии хочет купить российский автомобиль

Новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар хочет купить премиальный российский автомобиль Aurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла в Куала-Лумпуре Наиля Латыпова.

«В нашей беседе султан проявил интерес к Aurus. В связи с занятостью процессом восхождения на престол эта тема отошла на второй план. Однако мы намерены напоминать, что мы могли бы найти возможность поставить сюда Aurus — прямо в гараж его величества», — сказал дипломат.

По словам Латыпова, султан предпочитает сам водить автомобиль. В его коллекции огромное количество автомобилей.

До этого стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили сборку автомобилей Aurus, автомобили начали выпускать на производственной площадке в Абу-Даби. Первой моделью, сборка которой стартовала в ОАЭ, стал седан Aurus Senat. В будущем планируется наладить выпуск кроссоверов Komendant, а также открыть для местных покупателей салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. Присутствие бренда Aurus на Ближнем Востоке будет постепенно расширяться.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не пользуется иностранными автомобилями для поездок.