Под Тулой в автомобиле нашли тело местного депутата

В Тульской области на обочине дороги был найдет депутат местной Думы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

«По предварительным данным, днем 08 февраля 2024 года на участке дороги вблизи деревни Стукалово в автомобиле, расположенном на обочине, обнаружен депутат Тульской области Думы Михаил Грязев без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти депутата.

По данным издания «Тульские известия», Михаил Грязев родился 7 сентября 1961 года в Туле в семье оружейника Василия Грязева. В 2002 году защитил докторскую диссертацию. Руководил Тульским госуниверситетом с 2006 по 2021 год. С 2009 года был депутатом Тульской областной думы.

До этого стало известно, что в Черкесске сын председателя местной азербайджанской диаспоры вместе со своими друзьями устроил стрельбу на улицах города. Составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции, материалы дела переданы в суд.

Ранее мужчина с пистолетом стрелял в воздух, разъезжая по Екатеринбургу.